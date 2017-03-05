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05.03.17 / 13:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Китай запустил самую большую в мире плавучую буровую платформу

«Синий кит I»

Южно-Китайское море буровую платформуКитай запустил в эксплуатацию крупнейшую в мире плавучую буровую платформу «Синий кит I». Об этом пишет в воскресенье South China Morning Post.

По данным издания, ее размеры сопоставимы с футбольным полем. Платформа оборудована буровой системой, которая может достичь дна моря на глубине 3 658 м. и заглубиться на 15 240 м. в земную кору. Ее вес составляет 200 тыс. тонн.

«Синий кит I» была разработана специально для Южно-китайского моря. Нефтяные месторождения там могут находиться на глубине трех тысяч метров.

Стоимость «Синий кит I» составляет $700 млн. Отмечается, что ведение коммерческой деятельности на платформе может начаться после того, как ее протестируют в апреле.

Напомним, самой крупной нефтедобывающей платформой остается российская «Беркут» проекта «Сахалин-1». «Синий кит I» — буровая платформа. «Беркут» весит 200 тыс. т. Ее ввели в эксплуатацию в 2014 году.

По материалам: scmp.com
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