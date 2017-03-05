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05.03.17 / 01:32 Новости / Россия и мир

ООН обвинила КНДР в нелегальных поставках оружия в Африку

И проведении военных учений

КНДРМиротворцы организации объединенных наций (ООН) обнаружили на территории Африки оружие КНДР, которое запрещено санкциями международной организации. Эта информация была опубликована во внутреннем годовом отчете ООН по Северной Корее накануне.

Оружие из Северной Кореи было найдено, в частности, в Уганде, Анголе и Эритрее. Кроме того, по информации организации, КНДР проводит в Африке военные учения.

Это уже не первый раз, когда миротворцы организации обнаруживают северокорейское оружие на территории Африки. Ранее эксперты ООН выяснили, что Северная Корея уклоняется от международных санкций в банковском секторе. В начале этого года Совбез ООН ввел дополнительные меры против КНДР из-за четвертого испытания ядерного оружия и запуска ракеты в сторону Японского моря. Организация призывает ужесточить санкции в отношении Пхеньяна.

По материалам: ap.org
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