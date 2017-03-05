Косачев: Россия и Египет договорились о сотрудничестве Страны продолжат работу над пакетом из 17 межправительственных соглашений

Россия и Египет договорились сотрудничать и завершить работу над 17 межправительственными соглашениями. Об этом в воскресенье заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Мы договорились, что будем согласовывать позиции по линии профильных комитетов соответствующих делегаций в межпарламентских ассамблеях», — сказал Косачев. Он добавил, что Россия хотела убедиться в серьезности намерений египетской стороны и получила убедительные доказательства.

В частности, планируется создание проектов совместных резолюций в Межпарламентском союзе (МПС). Его ближайшие сессии пройдут в апреле в Дакке и в октябре в Петербурге.

Также, по словам Косачева, страны намерены создать в палате группу по сотрудничеству по аналогии с уже существующей группой в Палате депутатов Египта. «Как только наша группа будут сформирована, начнется их совместная работа в полном объеме», — заверил сенатор.