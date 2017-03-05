Все новости

05.03.17 / 12:59 Новости / Политика / Россия и мир

Косачев: Россия и Египет договорились о сотрудничестве

Страны продолжат работу над пакетом из 17 межправительственных соглашений

КосачевРоссия и Египет договорились сотрудничать и завершить работу над 17 межправительственными соглашениями. Об этом в воскресенье заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Мы договорились, что будем согласовывать позиции по линии профильных комитетов соответствующих делегаций в межпарламентских ассамблеях», — сказал Косачев. Он добавил, что Россия хотела убедиться в серьезности намерений египетской стороны и получила убедительные доказательства.

В частности, планируется создание проектов совместных резолюций в Межпарламентском союзе (МПС). Его ближайшие сессии пройдут в апреле в Дакке и в октябре в Петербурге.

Также, по словам Косачева, страны намерены создать в палате группу по сотрудничеству по аналогии с уже существующей группой в Палате депутатов Египта. «Как только наша группа будут сформирована, начнется их совместная работа в полном объеме», — заверил сенатор.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017