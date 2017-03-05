Ле Пен обеспокоена ходом президентской кампании во Франции Политик сетует на отсутствие дебатов и "преследование"

Кандидат на пост президента Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выразила обеспокоенность тем, как продвигается президентская кампания в стране. Политик заявила об этом в воскресенье.

«Я беспокоюсь. Выборы состоятся через 49 дней, и вот уже 40 дней мы не можем говорить о политике, а дебаты практически запрещены», — сказала Ле Пен. По ее мнению, половина кампании «бесполезна», а французы не получают достоверную информацию о том, что им предлагают кандидаты в президенты.

Лидер партии также выразила недовольство работой правоохранительных органов. «Прокуратура зависит от политической власти. Прокуратура не является независимой. Существует некоторое число политизированных прокуроров», — пояснила она. Политик призналась, что ощущает «преследование».

Напомним, в минувший четверг депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии проголосовали за то, чтобы лишить Ле Пен части депутатского иммунитета. Это связано с тем, что политика ранее обвинили в «пропаганде экстремизма и насилия».