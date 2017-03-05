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05.03.17 / 04:55 Новости / Россия и мир

Глава МИД Австрии предложил создать центры для беженцев в Грузии

И перекрыть маршруты перемещения мигрантов

Фото: polit.ru

Фото: polit.ru

Глава министерства иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил организовывать центры для приема мигрантов за пределами Евросоюза, например, в Грузии, Египте или на Западных Балканах. Это заявление он сделал накануне.

Министр также отметил, что необходимо перекрывать существующие маршруты перемещения беженцев в страны Европы. Он добавил, что депортация нелегальных мигрантов – не решение проблемы.

Напомним, ранее министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что политика страны в отношении мигрантов является ошибочной. В конце прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель также заявила о том, что не допустит повторения неконтролируемой миграции. Тогда, в 2015 году, в Германию въехали сотни тысяч беженцев. Это спровоцировало начало миграционного кризиса в Европе.

По материалам: bild.de
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