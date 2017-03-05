Матвиенко: Платежная система «Мир» должна стать международной Особенно это актуально для ОАЭ, Турции и Египта

Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко считает, что российская платежная система «Мир» должна стать международной. Об этом она заявила накануне.

Она отметила, что развитие платежной системы актуально, в первую очередь, для ОАЭ, Турции и Египта. По мнению Матвиенко, это должно увеличить количество российских туристов в этих и других странах.

Российская платежная система «Мир» существует с 2014 года. Она была создана из-за проблем с международными платежными системами Visa и MasterСard на фоне введения санкций в отношении России. В начале этого года Банк России поддержал предложение о переходе пенсионеров и сотрудников бюджетной сферы на карту «Мир». Переход для «бюджетников» запланирован на январь 2018 года, для пенсионеров – на январь 2020.