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05.03.17 / 09:14 Новости / Россия и мир

Спасатели нашли пилота упавшего сирийского самолета

Он госпитализирован

истребителя сирийских ВВС

Фото: mirexpert.ru

Турецкие спасатели обнаружили пилота потерпевшего крушение истребителя сирийских ВВС. Об этом стало известно в воскресенье.

В результате аварии пилот получил ранения. В настоящее время он госпитализирован.

Накануне на границе с Турцией разбился сирийский военный самолет. Пилот успел катапультироваться, о его местонахождении информации не было. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым предположил, что причиной крушения истребителя могли стать погодные условия. Ранее боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) заявили, что сбили истребитель МиГ-21 на северо-западе Сирии.

По материалам: kommersant.ru
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