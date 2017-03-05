Спасатели нашли пилота упавшего сирийского самолета Он госпитализирован

Турецкие спасатели обнаружили пилота потерпевшего крушение истребителя сирийских ВВС. Об этом стало известно в воскресенье.

В результате аварии пилот получил ранения. В настоящее время он госпитализирован.

Накануне на границе с Турцией разбился сирийский военный самолет. Пилот успел катапультироваться, о его местонахождении информации не было. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым предположил, что причиной крушения истребителя могли стать погодные условия. Ранее боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) заявили, что сбили истребитель МиГ-21 на северо-западе Сирии.