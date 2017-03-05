Иракские военные начали наступление на центр Мосула Ранее наступление приостановили из-за погоды

Иракская армия при поддержке американской начала наступление на позиции террористической организации «Исламское государство» (запрещено на территории РФ) в центре Мосула. Об этом пишет в воскресенье Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирака.

Он сообщил, что иракские военные намерены прорваться в центр города, наступая с юга и северо-востока. Агентство отмечает, что ранее армия Ирака приостановила наступление на двое суток из-за плохих погодных условий.

Напомним, 1 марта иракская армия вернула контроль над последней крупной дорогой из западного Мосула. Ранее ее контролировали боевики «Исламского государства».

Операция по освобождению города из-под контроля террористов была начала 19 февраля. Ее осуществляет армия Ирака при поддержке международной коалиции, которую возглавляют США. В конце февраля военным удалось освободить городской аэропорт.