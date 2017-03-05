Все новости

05.03.17 / 17:33 Новости / Политика / Россия и мир

Навальный призвал оппозицию устроить праймериз

К участию приглашаются демократы, либералы, коммунисты и "кто угодно"

Алексей НавальныйОппозиционный политик Алексей Навальный предложил оппозиционным силам организовать праймериз перед выборами президента России. Об этом он заявил в воскресенье.

«Я считаю, что я ее (оппозицию) уже объединил. Я объединяю людей. (...) Попытка договориться с партийной номенклатурой заведомо ни к чему не приведет», — сказал Навальный. Он пояснил, что в качестве решения проблемы предлагает провести праймериз, которые, по его словам, выиграет именно он. «Я готов участвовать в праймериз и с демократами, и с либералами, и с коммунистами, и с либерал-демократами, с кем угодно», — заключил политик.

Напомним, в декабре прошлого года Навальный объявил о своем намерении побороться за президентский пост. Позднее, в середине февраля, Ленинский суд города Кирова по итогам нового рассмотрения уголовного дела оппозиционера приговорил его к пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей. Его признали виновным в хищении денег предприятия «Кировлес».

Навальный заявил о намерении оспорить в Конституционном суде норму закона, запрещающую ему баллотироваться на президентских выборах из-за условного срока. Он намерен продолжить предвыборную компанию и открыть 77 штабов по всей России.

По материалам: interfax.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017