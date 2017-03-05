Навальный призвал оппозицию устроить праймериз К участию приглашаются демократы, либералы, коммунисты и "кто угодно"

Оппозиционный политик Алексей Навальный предложил оппозиционным силам организовать праймериз перед выборами президента России. Об этом он заявил в воскресенье.

«Я считаю, что я ее (оппозицию) уже объединил. Я объединяю людей. (...) Попытка договориться с партийной номенклатурой заведомо ни к чему не приведет», — сказал Навальный. Он пояснил, что в качестве решения проблемы предлагает провести праймериз, которые, по его словам, выиграет именно он. «Я готов участвовать в праймериз и с демократами, и с либералами, и с коммунистами, и с либерал-демократами, с кем угодно», — заключил политик.

Напомним, в декабре прошлого года Навальный объявил о своем намерении побороться за президентский пост. Позднее, в середине февраля, Ленинский суд города Кирова по итогам нового рассмотрения уголовного дела оппозиционера приговорил его к пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей. Его признали виновным в хищении денег предприятия «Кировлес».

Навальный заявил о намерении оспорить в Конституционном суде норму закона, запрещающую ему баллотироваться на президентских выборах из-за условного срока. Он намерен продолжить предвыборную компанию и открыть 77 штабов по всей России.