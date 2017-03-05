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05.03.17 / 17:58 Новости / Политика / Россия и мир

Нетаньяху обсудит с Путиным сирийский конфликт

И раскритикует Иран

Беньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить конфликт в Сирии и протестовать против намерения Ирана создать там постоянное военное присутствие. Об этом он заявил в воскресенье во время своего публичного выступления на заседании правительства Израиля. 

«В рамках (будущего мирного соглашения) или вне их Иран предпринимает попытки на постоянной основе базироваться в Сирии — либо посредством размещения своих сухопутных войск на территории страны, либо через военно-морское присутствие, — а также путем постепенного открытия фронта против нас на Голанских высотах», — сказал Нетаньяху. Он пообещал, что выразит «решительное несогласие» на встрече с российским президентом.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Нетаньяху состоится. Встреча пройдет 9 марта в Москве. Также в российскую столицу приедет президент Турции Реджеп Эрдоган.

 

По материалам: reuters.com
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