Нигерийские пираты освободили захваченных российских моряков Все моряки "живы, здоровы"

Пираты, захватившие в феврале грузовое судно BBC Caribbean, освободили российских моряков. Об этом в воскресенье заявил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

«У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте, все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипаж», — цитирует ТАСС севастопольского омбудсмена. По его словам, родственников моряков уже уведомили об этом.

Напомним, в феврале пираты захватили в водах Нигерии экипаж из семи россиян и одного украинца. Они напали, когда судно находилось в Гвинейском заливе, вблизи нефтяного терминала Pennington. Владелец судна - германская компания Briese Schiffart.