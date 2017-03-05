Peugeot-Citroen официально объявит о покупке Opel 6 марта Стороны обсуждают детали соглашения

Французский автомобильный концерн Peugeot-Citroen (PSA) официально объявит о покупке компании Opel у корпорации General Motors Co. (GM) 6 марта на пресс-конференции в Париже. Об этом накануне пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время участники сделки обсуждают детали соглашения. Однако, по информации издания, руководство PSA уже одобрило сумму сделки.

Напомним, ранее PSA и GM договорились о сумме сделки – $2 млрд. Из них половина пойдет американской компании. Вторая половина – оплата долговых обязательств компании Opel. Кроме того, стороны обсудили вопрос реализации немецких автомобилей и порядок выплаты пенсий бывшим сотрудникам Opel.