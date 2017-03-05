Полиция обыскала загородный особняк Франсуа Фийона В рамках дела о хищении госсредств

Полиция провела обыск в загородном доме кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона. Об этом накануне пишет газета Le Figaro.

По информации издания, следственные действия проводились в рамках расследования дела о хищении и растрате государственных средств. Обыск прошел в доме Фийона неподалеку от Сабле-Сюр-Сарт на западе страны.

Ранее полиция обыскала парижский дом Франсуа Фийона. Обыск провели сотрудники Центрального бюро по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями.

Расследование в отношении Франсуа Фийона и его жены Пенелопы Фийон началось в январе этого года. Оно связано с якобы фиктивным трудоустройством жены кандидата в президенты. По данным следствия, она незаконно получила порядка 500 тыс. евро. Фийон отказался снимать свою кандидатуру с предвыборной гонки из-за расследования.