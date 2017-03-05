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05.03.17 / 23:20 Новости / Россия и мир

ООН: Для предотвращения голода в Южном Судане необходимо $1,6 млрд

К лету число нуждающихся в продовольствии жителей достигнет 5,5 млн

Южный СуданОрганизация объединенных наций (ООН) просит у международных организаций  $1,6 млрд финансовой помощи для предотвращения продовольственного кризиса в Южном Судане в 2017 году. Об этом в воскресенье заявил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен.

По оценкам организации, в настоящий момент в стране около 100 тыс. голодающих, еще порядка 1 млн человек находятся на грани голода. Ожидается, что к лету количество нуждающихся в продовольствии жителей вырастет до 5,5 млн.

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что организации необходимо  собрать $4,4 млрд  до конца марта для ликвидации гуманитарной катастрофы в четырех африканских странах. По его словам, в оперативной помощи нуждаются Южный Судан, Йемен, Сомали и Нигерия.

Напомним, конфликт между народностью динка, к которой относится президент страны Салва Киир, и племенем нуэр, во главе с его экс-заместителем Риек Машаром, в Южном Судане начался в конце 2013 года. По некоторой информации, за время конфликта в стране погибли около 10 тыс. жителей. Еще порядка 1,5 млн человек были вынуждены покинуть страну.

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