Республиканцы во Франции могут отозвать кандидатуру Фийона Они пообещали выступить с инициативой в ближайшие часы

Представители крупнейшей оппозиционной партии Франции «Республиканцы» в ближайшее время выступят "инициативой" по ситуации с их кандидатом Франсуа Фийоном, оказавшимся в центре скандала. Об этом в воскресенье заявил в эфире телеканала BFM TV член партии, глава региона Прованс — Альпы — Лазурный берег Кристиан Эстрози.

«В ближайшие часы мы предложим инициативу, которая была бы уважительной по отношению к Фийону», — сказал он. Эстрози выразил уверенность в том, что предложение поспособствует сплочению и объединению республиканцев.

По его словам, члены партии могут предложить заменить Фийона на мэра Бордо Алена Жюппе. В ноябре прошлого года он уступил экс-премьеру Франции на праймериз.

Напомним, в минувшую среду кандидат в президенты объявил, что получил повестку в суд. Фийона обязали явиться к судьям 15 марта. Сам он ожидает, что ему предъявят обвинения в деле о предполагаемых хищениях из госбюджета.