Почти половина россиян признает существование дискриминации по половому признаку в сфере труда При этом 39% считают политику "не женским делом"

Почти половина (45%) россиян считает, что мужчине в России проще устроиться на работу, чем женщины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), опубликованные в воскресенье.

С тем, что женщинам в России живется сложнее, чем мужчинам, согласны 48% респондентов. При этом 9% россиян уверены в обратном. О том, что представителям обоих полов живется одинаково, заявили 35% опрошенных.

Необходимость равных прав для мужчин и женщин при приеме на работу признали 74% россиян. С тем, что мужчинам проще устроиться на работу, согласны 45%.

Доля тех, кто одобряет активное участие женщин в политике, снизилась до 45% с 60% в 2014 году. С тем, что политика — «не женское дело», согласны 39% опрошенных.