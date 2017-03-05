РЖД: Поезда через пограничную с Украиной станцию Суземка ходят в штатном режиме Уже принято пять пассажирских и три грузовых поезда

Движение грузовых и пассажирских поездов через пограничную с Украиной станцию Суземка осуществляется в штатном режиме. Об этом пишет в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на представителей «Московской железной дороги».

«С 00:00 5 марта с территории Украины на Московской железной дороге — филиале ОАО „РЖД“ было принято по графику пять пассажирских и три грузовых поезда. Это соответствует среднестатистическому показателю», — сообщили в компании. Они добавили, что МЖД передала в соседнюю республику четыре грузовых состава.

Напомним, в конце января началась транспортная блокада Донбасса. Ее осуществляет Штаб организаторов блокады Донбасса. Это привело к дефициту угля для металлургической промышленности и энергетики Украины.