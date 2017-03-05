Сирийский пилот рассказал о крушении своего истребителя на границе Турции и Сирии Он утверждает, что его сбили

Пилот ВВС Сирии, чей самолет накануне разбился вблизи турецко-сирийской границы, заявил, что истребитель был сбит. Об этом сообщает в воскресенье Reuters.

Он рассказал, что его МиГ-23 вылетел из Латакии, чтобы нанести удар по сельской местности недалеко от Идлиба. Затем, по его словам, самолет сбили.

Пилот успел катапультироваться и остался в живых. Он сообщил, что был ранен.

Напомним, накануне Анкара сообщила, что около турецко-сирийской границы упал самолет МиГ-23. Предполагалась, что он мог потерпеть крушение из-за плохой погоды. Позже ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Ахрар-аш-Шам». Террористы заявили, что выстрелили в самолет из зенитной установки калибром 23-мм.