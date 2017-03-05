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05.03.17 / 23:55 Новости / Политика / Россия и мир

Спецкомитет Конгресса США проверит информацию о «прослушках» Трампа

В рамках существующего расследования в отношении России

СШАКомитет по делам разведки в Палате представителей США проверит информацию о предполагаемом прослушивании Белым домом телефонов кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье заявил глава ведомства Дэвин Нуньес.

Он отметил, что это расследование пройдет в рамках существующего дела относительно возможного вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Глава спецкомитета добавил, что в случае обнаружения каких-либо доказательств слежки за участниками предвыборной гонки, расследование будет продолжено.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что администрация экс-главы государства Барака Обамы прослушивала его телефоны во время предвыборной кампании осенью прошлого года. Он подчеркнул, что тогда «ничего не нашли». В свою очередь, пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис опроверг эти обвинения. Он также добавил, что бывшая администрация США никогда не вмешивалась в расследования, проводимые Министерством юстиций страны.

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