Спецкомитет Конгресса США проверит информацию о «прослушках» Трампа В рамках существующего расследования в отношении России

Комитет по делам разведки в Палате представителей США проверит информацию о предполагаемом прослушивании Белым домом телефонов кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье заявил глава ведомства Дэвин Нуньес.

Он отметил, что это расследование пройдет в рамках существующего дела относительно возможного вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Глава спецкомитета добавил, что в случае обнаружения каких-либо доказательств слежки за участниками предвыборной гонки, расследование будет продолжено.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что администрация экс-главы государства Барака Обамы прослушивала его телефоны во время предвыборной кампании осенью прошлого года. Он подчеркнул, что тогда «ничего не нашли». В свою очередь, пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис опроверг эти обвинения. Он также добавил, что бывшая администрация США никогда не вмешивалась в расследования, проводимые Министерством юстиций страны.