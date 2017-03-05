Срок полномочий премьер-министра Японии продлили до девяти лет Это позволит Абэ не уходить в отставку в 2018 году

Максимальный срок полномочий председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который традиционно является и премьер-министром Японии, продлили с шести до девяти лет. Такое решение было принято на съезде ЛДП в Токио в воскресенье.

Новое положение позволит председателю партии и действующему премьер-министру страны Синдзо Абэ не покидать свою должность в 2018 году. Если он выиграет внутрипартийные выборы, то сможет остаться главой правительства до 2021 года.

Глава ЛДП Синдзо Абэ занимает свой пост с 2012 года. Сторонники Абэ неоднократно выступали с требованием продлить полномочия премьер-министра для проведения экономических реформ и Олимпиады, которая пройдет в Токио в 2020 году. Осенью 2018 года должны состояться выборы председателя ЛДП. Ожидается, что Абэ выдвинет свою кандидатуру.