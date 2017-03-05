На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках «Берингия-2017» Каюрам предстоит пройти 1,5 тыс. км

Гонка на собачьих упряжках «Берингия-2017» стартовала в селе Эссо Камчатского края. Об этом в воскресенье сообщили в администрации региона.

Маршрут протяженностью 1,5 тыс. км предстоит пройти 16 каюрам (погонщикам собак). Трасса разделена на 21 этап, ожидается, что спортсмены финишируют 28 марта в поселке Усть-Камчатск.

Гонка на собачьих упряжках «Берингия» проходит с 1990 года. Тогда трасса составила 250 км. Организаторы гонки – правительство Камчатского края. За передвижениями каюров можно следить в режиме онлайн на официальном сайте гонки.