Трамп просит конгрессменов США проверить предвыборные политические расследования

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс расследовать злоупотребление полномочиями администрации бывшего главы государства Барака Обамы. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь республиканца Шон Спайсер.
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«Президент Трамп попросил, чтобы в рамках расследования о деятельности России комитеты конгресса по разведке выполнили свои полномочия по надзору и выяснили, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году», — написал Спенсер в своем аккаунте в Twitter. Он отметил, что ни президент, ни члены его администрации не намерены комментировать эту ситуацию до завершения расследования.
Напомним, накануне американский президент заявил, что Обама прослушивал его телефонные разговоры в октябре 2016 года. Глава государства предположил, что «хороший адвокат смог бы сделать из этого хорошее дело». Он добавил, что Обама «ничего не нашел».