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05.03.17 / 18:34 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп просит конгрессменов США проверить предвыборные политические расследования

Республиканец считала, что администрация Обамы нарушала закон

трамп kontinentusa.comПрезидент США Дональд Трамп призвал Конгресс расследовать злоупотребление полномочиями администрации бывшего главы государства Барака Обамы. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь республиканца Шон Спайсер.

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«Президент Трамп попросил, чтобы в рамках расследования о деятельности России комитеты конгресса по разведке выполнили свои полномочия по надзору и выяснили, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году», — написал Спенсер в своем аккаунте в Twitter. Он отметил, что ни президент, ни члены его администрации не намерены комментировать эту ситуацию до завершения расследования.

Напомним, накануне американский президент заявил, что Обама прослушивал его телефонные разговоры в октябре 2016 года. Глава государства предположил, что «хороший адвокат смог бы сделать из этого хорошее дело». Он добавил, что Обама «ничего не нашел».

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