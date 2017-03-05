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05.03.17 / 03:32 Новости / Россия и мир

СМИ: Трамп подпишет новый указ по иммиграции 6 марта

Насколько он будет отличаться от прежнего – неизвестно

rg.ru трампПрезидент США Дональд Трамп собирается подписать новый указ, касающийся иммиграционной политики, в Министерстве национальной безопасности 6 марта. Об этом накануне пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Однако содержание документа остается неизвестным. Других деталей, которые касаются нового указа, также не приводится.

Ранее несколько изданий сообщили о том, что в проекте нового указа из списка стран, жителям которых будет запрещено въезжать на территорию США, исключат Ирак. Кроме того, предположительно будет разрешен въезд обладателям действующих американских въездных виз и владельцам гринкарт. Напомним, в первоначальной версии указа въезд был закрыт для беженцев из Сирии и жителей некоторых стран Ближнего Востока. Указ вызвал негативную оценку многих конгрессменов и общественных деятелей.

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