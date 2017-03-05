СМИ: Трамп планирует пригласить в команду Тони Блэра Ему могут поручить заниматься проблемами Ближнего Востока

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр посетил Вашингтон и принял участие в закрытых переговорах. Об этом пишет в воскресенье The Mail on Sunday со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, речь идет о работе Блэра в команде президента США Дональда Трампа. Переговоры, которые якобы состоялись 1 марта, вел зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер.

Он обсудил с экс-премьером возможность его назначения посланником мира на Ближнем Востоке в администрации американского президента. Как отмечает издание, Блэр не имеет права занимать официальные посты в США, но Трамп может сделать его советником.

Напомним, в середине февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отклонила петицию, требующую запретить визит Трампа в страну. Мэй нанесла Трампу визит в конце января прошлого года. Она пригласила его в Великобританию. Дата визита пока не назначена.