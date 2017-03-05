Украинские радикалы заблокировали ж/д сообщение из России И пообещали установить контроль над пограничными переходами

Штаб организаторов блокады Донбасса заявил о создании железнодорожного заграждения на товарной станции в городе Конотоп. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook накануне.

В штабе отметили, что заблокировали пути, поскольку на этой станции были найдены несколько поездов с углем из России. Авторы сообщения также пообещали установить контроль над всеми пограничными переходами, по которым ведется торговля с Россией.

Напомним, торговая блокада территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась в конце 2016 года. Из-за нее на электростанции Украины остановилась поставка угля марки антрацит. Правительство страны было вынуждено ввести режим чрезвычайного положения в энергетике. В свою очередь, власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях.