Лыжник Сергей Устюгов получил очередную медаль на ЧМ Всего у спортсмена пять наград

Российский лыжник Сергей Устюгов стал серебряным призером, уступив победителю 0,6 сек., в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира в финском Лахти. Соревнования завершились в воскресенье.

Всего за время чемпионата спортсмен получил пять наград. Ранее он выиграл в скиатлоне и командном спринте и занял второе место в индивидуальном спринте и эстафете.

Первым в воскресном масс-старте на 50 км оказался канадец Алекс Харви, он одолел дистанцию за 1 ч. 46 мин. 28,9 сек., на третьем месте — финн Матти Хейккинен, уступивший Харви 1,4 сек. Всего у сборной России шесть медалей в общекомандном зачете, она замыкает тройку лидеров. На первом месте по итогам соревнований оказалась команда из Норвегии с 18 медалями, на втором – немецкая сборная, завоевавшая 11 наград.