В Дербенте пресекли деятельность связанной с ИГИЛ банды Одного бандита убили, троих задержали

В Дербенте (Дагестан) сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность банды, связанной с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещено в РФ). Об этом сообщает в воскресенье информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

В группе состояли четыре жителя Дагестана. По информации НАК, они планировали совершить преступления в отношении представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

«Сегодня утром органами безопасности была получена информация о нахождении в частном доме на улице Буйнакская в городе Дербенте одного из вышеуказанных бандитов. Частный дом, в котором он укрывался, был блокирован», — говорится в сообщении. Здание оцепили, живущих поблизости людей эвакуировали.

Когда правоохранители потребовали сложить оружие и сдаться властям, перступник открыл по ним огонь. В результате его убили. По другим адресам были задержаны остальные участники группы.