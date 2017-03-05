Все новости

05.03.17 / 05:55 Новости / Россия и мир

В США прошли митинги сторонников Трампа

А в некоторых городах начались столкновения с противниками президента

трамп kontinentusa.comВ нескольких штатах США прошли митинги сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Акция под единым названием March 4 Trump («Марш за Трампа», также обыгрывается дата 4 марта) состоялась накануне.

В некоторых городах также прошли марши противников действующего главы государства. Так, в Калифорнии произошли незначительные столкновения между активистами.

Акция «Марш за Трампа» состоялась в 50 городах страны. Это ответное мероприятие сторонников американского лидера на серию антипрезидентских выступлений. Кроме того, участники мероприятия выразили поддержку заявлениям Дональда Трампа, которые он ранее озвучил в ходе обращения к Конгрессу. В частности, он затронул социально значимые темы.

По материалам: reuters.com
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017