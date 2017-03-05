В США прошли митинги сторонников Трампа А в некоторых городах начались столкновения с противниками президента

В нескольких штатах США прошли митинги сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Акция под единым названием March 4 Trump («Марш за Трампа», также обыгрывается дата 4 марта) состоялась накануне.

В некоторых городах также прошли марши противников действующего главы государства. Так, в Калифорнии произошли незначительные столкновения между активистами.

Акция «Марш за Трампа» состоялась в 50 городах страны. Это ответное мероприятие сторонников американского лидера на серию антипрезидентских выступлений. Кроме того, участники мероприятия выразили поддержку заявлениям Дональда Трампа, которые он ранее озвучил в ходе обращения к Конгрессу. В частности, он затронул социально значимые темы.