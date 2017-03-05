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05.03.17 / 15:35 Новости / Общество / Россия и мир

В Японии три человека погибли при крушении вертолета

Всего на борту было девять человек

Фото: colibri.ru в японии

Фото: colibri.ru

В Японии в результате крушения вертолета спасательных служб погибли три человека. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, удалось найти троих пассажиров. Все они были без сознания и умерли от остановки сердца. Судьба шести человек остается неизвестной.

Вертолет потерпел крушение в районе города Мацумото в префектуре Нагано. Спасатели летели из города Мауомото в город Сиодзири для тренировки по проведению спасательных операций во время происшествий в горах.

Местные власти сообщили, что воздушное судно принадлежало авиационному центру в Нагано по предотвращению пожаров и стихийных бедствий. На нем летели один пилот, один механик и семь пожарных из Нагано.

По материалам: nhk.or.jp
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