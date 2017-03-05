Ведущая Fox News станет пресс-секретарем Госдепа США Брифинги возобновятся с 6 марта

Ведущая новостей телеканала Fox News Хезер Науэрт станет новым пресс-секретарем Госдепартамента США. Об этом накануне передает агентство Bloomberg.

Брифинги для журналистов возобновятся после двухмесячного перерыва, связанного со сменой властью в стране, с 6 марта. Первое время их будет проводит исполняющий обязанности начальника пресс-службы ведомства Марк Тонер.

Добавим, раннее журналист этого телеканала Джонатан Вактел был назначен пресс-секретарем постоянного представительства США при ООН. Хезер Науэрт – ведущая утренней программы новостей Fox & Friends. Она является сторонницей политики президента США Дональда Трампа. Он, в свою очередь, несколько раз отмечал, что Fox & Friends одна из его любимых новостных программ.