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05.03.17 / 05:19 Новости / Россия и мир

Ведущая Fox News станет пресс-секретарем Госдепа США

Брифинги возобновятся с 6 марта

Fox News

Фото с сайта voicesevas.ru

Ведущая новостей телеканала Fox News Хезер Науэрт станет новым пресс-секретарем Госдепартамента США. Об этом накануне передает агентство Bloomberg.

Брифинги для журналистов возобновятся после двухмесячного перерыва, связанного со сменой властью в стране, с 6 марта. Первое время их будет проводит исполняющий обязанности начальника пресс-службы ведомства Марк Тонер.

Добавим, раннее журналист этого телеканала Джонатан Вактел был назначен пресс-секретарем постоянного представительства США при ООН. Хезер Науэрт – ведущая утренней программы новостей Fox & Friends. Она является сторонницей политики президента США Дональда Трампа. Он, в свою очередь, несколько раз отмечал, что Fox & Friends одна из его любимых новостных программ.

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