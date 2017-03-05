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05.03.17 / 08:08 Новости / Россия и мир

ВС США расширят присутствие в Сирии – СМИ

Для освобождения Ракки

война-сша-сирия-regnum.ru_Министерство обороны США сообщило о возможном расширении присутствия военных в Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в воскресенье.

По информации издания, эти меры связаны с предстоящей операцией по освобождению сирийского города Ракки от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Ожидается, что ведомство снимет ограничение на численность американских военных в Сирии, а также направит в страну дополнительное вооружение, в частности, боевые вертолеты и артиллерию.

В настоящее время на территории Сирии находится 500 американских солдат специального назначения, которые выполняют функцию советников. Однако меры Минобороны США не предусматривают участия американских военнослужащих в наземных операциях. Город Ракка на севере Сирии был захвачен террористами в 2013 году.

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