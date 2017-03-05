Все новости

05.03.17 / 21:32 Новости / Россия и мир

На Запорожской АЭС отключили второй энергоблок

Четыре остаются в работе

запорожская аэс life.zp.uaНа Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключили от сети второй энергоблок по балансовому ограничению. Об этом в воскресенье сообщили представители оператора АЭС Украины «Энергоатом».

В настоящее время на АЭС в Запорожье продолжают работать четыре энергоблока из шести. Общая мощность генераторов – 3 420 МВт.

Ранее на электростанции для проведения ремонта остановили третий энергоблок. Ожидается, что его работа восстановится осенью этого года. Запорожская АЭС действует с 1984 года, это один из крупнейших энергетических объектов в Европе. Всего на АЭС вырабатывается около половины всей электроэнергии, производимой на атомных станциях Украины.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017