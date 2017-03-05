На Запорожской АЭС отключили второй энергоблок Четыре остаются в работе

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключили от сети второй энергоблок по балансовому ограничению. Об этом в воскресенье сообщили представители оператора АЭС Украины «Энергоатом».

В настоящее время на АЭС в Запорожье продолжают работать четыре энергоблока из шести. Общая мощность генераторов – 3 420 МВт.

Ранее на электростанции для проведения ремонта остановили третий энергоблок. Ожидается, что его работа восстановится осенью этого года. Запорожская АЭС действует с 1984 года, это один из крупнейших энергетических объектов в Европе. Всего на АЭС вырабатывается около половины всей электроэнергии, производимой на атомных станциях Украины.