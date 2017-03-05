Жена Фийона рассказала о деталях работы на своего супруга "Если бы это была не я, то он платил бы за это кому-то другому"

Супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопа рассказала об деталях своей работы на мужа. Ее интервью было опубликовано в воскресенье в газете Journal du Dimanche.

Пенелопа Фийон пояснила, что не занималась политикой. Она якобы работала помощником заместителя Фийона Марка Жулода.

По словам Пенелопы, в ее обязанности входили связи с секретарем, разбор корреспонденции и прессы. Также она составляла «памятки» для выступлений республиканца и перечитывала его речи.

«Был нужен кто-то, кто бы выполнял все эти разнообразные задачи. Если бы это была не я, то он платил бы за это кому-то другому», — сказала Пенелопа. Она добавила, что приняла решение уволиться в 2013 году, когда стало известно, что ее супруг будет бороться за президентский пост.

Напомним, экс-премьер Фийон в минувшую среду заявил, что не намерен выходить из президентской гонки. Он признал, что ожидает обвинений в растрате средств из государственного бюджета. По его словам, обвинения ему могут предъявить 15 марта.