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05.03.17 / 11:33 Новости / Политика / Россия и мир

Жена Фийона рассказала о деталях работы на своего супруга

"Если бы это была не я, то он платил бы за это кому-то другому"

фийонаСупруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопа рассказала об деталях своей работы на мужа. Ее интервью было опубликовано в воскресенье в газете Journal du Dimanche.

Пенелопа Фийон пояснила, что не занималась политикой. Она якобы работала помощником заместителя Фийона Марка Жулода.

По словам Пенелопы, в ее обязанности входили связи с секретарем, разбор корреспонденции и прессы. Также она составляла «памятки» для выступлений республиканца и перечитывала его речи.

«Был нужен кто-то, кто бы выполнял все эти разнообразные задачи. Если бы это была не я, то он платил бы за это кому-то другому», — сказала Пенелопа. Она добавила, что приняла решение уволиться в 2013 году, когда стало известно, что ее супруг будет бороться за президентский пост.

Напомним, экс-премьер Фийон в минувшую среду заявил, что не намерен выходить из президентской гонки. Он признал, что ожидает обвинений в растрате средств из государственного бюджета. По его словам, обвинения ему могут предъявить 15 марта.

По материалам: lejdd.fr
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