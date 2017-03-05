Жена Фийона попросила мужа продолжить участие в президентской гонке И опровергла информацию о «фиктивном трудоустройстве»

Жена кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона Пенелопа Фийон попросила мужа продолжить участие в президентской гонке, несмотря на расследование. Об этом она сказала в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche накануне.

Кроме того, Пенелопа Фийон заявила, что действительно работала помощницей у Франсуа Фийона, когда он был депутатом парламента Франции. Она добавила, что знала о сумме, которая была прописана в трудовом контракте.

Напомним, в отношении Франсуа и Пенелопы Фийон начато расследование. По информации финансовой прокуратуры Франции, жена кандидата в президенты занимала должность помощницы парламентария фиктивно. За время службы она якобы незаконно получила 500 тыс. евро из бюджета. Ранее полиция обыскала загородный дом Фийона.