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06.03.17 / 16:24 Новости / Общество / Россия и мир

Acer и Microsoft Store запускают программу поддержки продуктов для бизнеса

В рамках которой вернут стоимость продуктов при обнаружении неисправностей

Acer и Microsoft Store запускают программуAcer и Microsoft Store запускают программу для малого и среднего бизнеса. Об этом в понедельник сообщили в Microsoft.

В рамках программы компании гарантируют полную компенсацию стоимостью устройств Acer, если в течение года в них будут обнаружены неисправности и выполнен гарантийный ремонт. Исправное устройство при этом остается у пользователя.

«Программа надежности: двойная защита капитала» также предоставляет предпринимателям возможность получить профессиональную версию Windows для бизнеса и год бесплатного обслуживания счета и корпоративной карты в «Совкомбанке». Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте acerpromise.com.

Ранее Microsoft презентовала Skype Lite, который был разработан для пользователей с медленным доступом к сети. Компания запустит сервис в Индии.

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