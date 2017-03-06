Acer и Microsoft Store запускают программу поддержки продуктов для бизнеса В рамках которой вернут стоимость продуктов при обнаружении неисправностей

Acer и Microsoft Store запускают программу для малого и среднего бизнеса. Об этом в понедельник сообщили в Microsoft.

В рамках программы компании гарантируют полную компенсацию стоимостью устройств Acer, если в течение года в них будут обнаружены неисправности и выполнен гарантийный ремонт. Исправное устройство при этом остается у пользователя.

«Программа надежности: двойная защита капитала» также предоставляет предпринимателям возможность получить профессиональную версию Windows для бизнеса и год бесплатного обслуживания счета и корпоративной карты в «Совкомбанке». Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте acerpromise.com.

Ранее Microsoft презентовала Skype Lite, который был разработан для пользователей с медленным доступом к сети. Компания запустит сервис в Индии.