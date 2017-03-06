Албин пообещал начать строить «аэроэкспресс» в Петербурге в 2018 году Не позднее III квартала

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал, что «аэроэкпресс» до аэропорта «Пулково» начнут строить в 2018 году. Об этом он заявил в понедельник в интервью «Интерфаксу».

Работы стартуют не позже III квартала 2018 года, сказал Албин агентству. В 2017 году будет разработана концепция «аэроэкспресса», а также внесены изменения в правила землепользования и застройки и в Генплан.

Отметим, ранее в Смольном сообщали, что «аэроэкспресс» пройдет к Витебскому вокзалу. Однако после вновь вернулись к обсуждению трассы до Балтийского вокзала. Стоимость аэроэкспрессов оценивают в 23,3 млрд рублей. Деньги планируют получить из бюджетного кредита, инвестпрограммы РЖД, городского бюджета и средств концессионеров. Первоначально «аэроэкспресс» планировали строить к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года. Для этого в Смольном даже получили федеральные транши. Однако позже эти деньги ушли на покрытие дефицита бюджета города.