Amway запустит сеть магазинов в России Несколько десятков

Американская Amway планирует открыть несколько десятков магазинов в РФ. Об этом в понедельник сообщили в компании.

Компания планирует открыть 28 розничных магазинов до 2019 года, передает «Коммерсант». В 2016 году Amway уже открыла пять точек в Нижнем Новгороде, Уфе, Краснодаре и Красноярске, а в начале этого года начал работу магазин в Казани.

Компания инвестирует в проект около 600 млн рублей. Часть магазинов появится вместо уже работающих центров по распространению продукции в сегменте b2b.

Средняя площадь магазинов Amway составит 500 кв. м. Они будут работать как для обычных покупателей, так и для агентов компании.