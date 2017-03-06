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06.03.17 / 11:14 Новости / Общество / Россия и мир

Amway запустит сеть магазинов в России

Несколько десятков

Amway запустит сеть магазиновАмериканская Amway планирует открыть несколько десятков магазинов в РФ. Об этом в понедельник сообщили в компании.

Компания планирует открыть 28 розничных магазинов до 2019 года, передает «Коммерсант». В 2016 году Amway уже открыла пять точек в Нижнем Новгороде, Уфе, Краснодаре и Красноярске, а в начале этого года начал работу магазин в Казани.

Компания инвестирует в проект около 600 млн рублей. Часть магазинов появится вместо уже работающих центров по распространению продукции в сегменте b2b.

Средняя площадь магазинов Amway составит 500 кв. м. Они будут работать как для обычных покупателей, так и для агентов компании.

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