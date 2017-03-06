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06.03.17 / 17:23 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Банковский сектор Китая стал крупнейшим в мире – FT

И обошла еврозону

банковский сектор

Коллаж АБН

Банковский сектор Китая стал крупнейшим в мире по итогам прошлого года. Об этом в понедельник пишет Financial Times.

По подсчетам издания, объем активов банковского сектора КНР обогнал еврозону. Показатель достиг $33 трлн.

Объем активов банковского сектора еврозоны составляет $31 трлн, США — $16 трлн. По мнению профессора Корнелльского университета Эсвара Прасада, размеры банковской системы Поднебесной стали сигналом чрезмерной зависимости экономики от банковского финансирования.

Добавим, Китай прогнозирует снижение темпов роста экономики до 6,5% в нынешнем году. Китайские банки занимают верхние строчки в списке самых крупных мировых кредитных организаций.

По материалам: ft.com
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