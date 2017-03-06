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06.03.17 / 23:43 Новости / Политика / Россия и мир

В Белом доме рассказали об ответных мерах на запуски ракет КНДР

В их числе установка ПРО в Южной Корее

Противоракета SM-3В Белом доме рассказали об ответных действиях на запуски ракет КНДР. Заявление в понедельник сделал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, Вашингтон повысит обороноспособность  от ракетных угроз со стороны Пхеньяна. В частности, он заявил об установке комплекса противоракетной обороны THAAD в Южной Корее.

Ранее в понедельник КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет в сторону Южного моря. Правительства  Японии и Южной Кореи созвали по этому поводу экстренное совещание национальных Совбезов. Кроме того, ситуацию обсуждали в Евросоюзе.

Напомним, в феврале Северная Корея проводила испытание баллистической ракеты. После этого Вашингтон, Токио и Сеул экстренно созвали Совет Безопасности ООН. Организация решительно осудила проведенные испытания, также страны объявили о возможных мерах, которые могут принять в случае дальнейшего наращивания ядерной мощи КНДР.

По материалам: reuters.com
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