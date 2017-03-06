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06.03.17 / 12:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Безработица в России выросла на 0,2% за неделю

Показатель достиг 929,7 тыс. человек

безработица выросла

Фото АБН

Официальная безработица в России выросла на 0,2% за неделю с 22 февраля по 1 марта. Об этом в понедельник сообщили в министерстве труда.

Численность безработных составила 929 729 человек. Наибольший рост показателя зафиксировали в Севастополе, Кировской и Сахалинской областях. В то же время уровень безработицы снизился в Татарстане, Москве, Тамбовской и Архангельской областях, а также в ряде других регионов.

Напомним, по состоянию на 1 марта количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн. За период с 15 по 22 февраля безработица в стране выросла на 13,%. Она составила 927 тыс. человек.

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