Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно ММВБ - 2056,63; РТС - 1112,79

Торги понедельника на Московской бирже открылись разнонаправленно. Индекс ММВБ снизился до 2056,63 пункта. РТС вырос до 1112,79 пункта.

Ведущий аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает, что внешний фон носит нейтральный характер. Нефть Brent балансирует в промежутке $55-56 за баррель. На рынке нефти возможны колебания по мере поступления новостей с проходящей в Хьюстоне энергетической конференции, отмечает Соснова. На ее полях запланирован ряд встреч на уровне министров стран ОПЕК и других государств.

Согласно прогнозу аналитика, в понедельник из-за отсутствия драйверов роста можно ожидать консолидации отечественных индикаторов рынка акций на отметках вблизи локальных рубежей поддержки. Курс доллара США, по прогнозам, в этот день также попытается консолидироваться в интервале 58-58.5 рублей/$.