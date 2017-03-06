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06.03.17 / 15:20 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Brent стоит меньше $55,5 за баррель на бирже

Уценка в 0,8%

Brent стоит

Фото: infoportalrf.ru

Нефть эталонной марки Brent стоит на торгах Межконтинентальной биржи ICE менее $55,5 за баррель. В понедельник по фиксингу на 15:00 баррель нефти этого сорта стоит $55,49.

Уценка составляет 0,8%. Уценка барреля WTI составляет 0,7%. Баррель WTI стоит менее $53.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что у нефтяного рынка к сегодняшнему дню нет особых новостей. В результате котировки плавно отступают. Глава картеля ОПЕК пока что оценивает разговоры о продлении моратория на увеличение добычи нефти как преждевременные. В картеле ждут стопроцентной реализации соглашения, пишет аналитик.

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