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06.03.17 / 18:22 Новости / Россия и мир

ЦБ: Инфляция в России снижается ниже прогнозной динамики

Цель в 4% по итогам текущего года в регуляторе считают достижимой

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Инфляция в России снижается быстрее прогнозной динамики Центробанка. Об этом сообщили в регуляторе РФ в понедельник.

По данным ЦБ, это происходит «на фоне благоприятных внешнеэкономических и финансовых условий и проведения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики». В регуляторе отметили, что вероятность достижения цели инфляции в 4% по итогам 2017 года выросла.

По итогам прошлого года инфляция в РФ, по подсчетам ЦБ, составила 5,4%. Целевой уровень инфляции — 4%. В основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики регулятор считает достижимым этот показатель.

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