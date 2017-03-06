Полковую церковь в Кингисеппе восстановят к маю 2017 года За счет бюджетных и частных средств

Полковую церковь в Кингисеппском районе Ленинградской области восстановят к маю этого года. Об этом АБН рассказали в понедельник в правительстве региона.

Как сообщили областные чиновники, церковь находится в одном здании с детско-юношеской спортивной школой. Согласно проекту, строители перенесут санитарные узлы, раздевалки и тренерские с церковной территории. Как отметили в правительстве Ленобласти, строительные работы финансируются за счет средств районного и областного бюджетов, а также средств фирмы «Еврохим».

Отметим, Полковую церковь построили в Ямбурге (ныне – Кингисепп) в конце XIX века. Рабочую группу по вопросам воссоздания церкви и перепланировки здания школы создали в 2014 году. В группу вошли представители Гатчинской епархии, комитетов администрации района и фонда возрождения церкви. Проект перепланировки получил положительное заключение в департаменте надзора в комитете культуры Ленобласти и прошел историко-культурную экспертизу.