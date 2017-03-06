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06.03.17 / 11:26 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Центробанк продлит «чистку» банковского сектора в России

До 2019 года

чистка банковского сектораЦентральный Банк России продлит «чистку» банковского сектора страны. Об этом сообщил зампредседателя регулятора Василий Поздышев, передает Reuters в понедельник.

ЦБ продлит «чистку» до 2019 года, отметил Поздышев. По мнению экспертов, к этому времени в России останется порядка 400 кредитных организаций.

Добавим, с 2013 года количество банков в стране уменьшилось с 900 до 570. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что оздоровление российского банковского сектора может занять еще несколько лет. В прошлом году регулятор отозвал лицензии у 97 кредитных организаций.

По материалам: reuters.com
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