Центробанк продлит «чистку» банковского сектора в России До 2019 года

Центральный Банк России продлит «чистку» банковского сектора страны. Об этом сообщил зампредседателя регулятора Василий Поздышев, передает Reuters в понедельник.

ЦБ продлит «чистку» до 2019 года, отметил Поздышев. По мнению экспертов, к этому времени в России останется порядка 400 кредитных организаций.

Добавим, с 2013 года количество банков в стране уменьшилось с 900 до 570. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что оздоровление российского банковского сектора может занять еще несколько лет. В прошлом году регулятор отозвал лицензии у 97 кредитных организаций.