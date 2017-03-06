Осужденная за репост воспитательница вышла на свободу Суд принял решение о ее освобождении ранее в понедельник

Осужденная за репост воспитательница Евгения Чудновец вышла на свободу. Об этом сообщил в понедельник муж Чудновец Андрей Мясников.

«Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией», — рассказал он.

Напомним, Чудновец осудили за репост ролика с издевательствами над ребенком в детском лагере. По ее словам, она хотела привлечь внимание к случаю. В феврале замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор. Он предлагал рассмотреть возможность отмены приговора и прекращении уголовного дела. Ранее в понедельник суд освободил воспитательницу.