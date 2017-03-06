Доллар и евро дешевеют на торгах Московской биржи Доллар 58,1750; евро 61,5300

Курсы доллара и евро дешевеют на торгах Московской биржи. В понедельник по фиксингу на 15:12 по московскому времени доллар стоит 58,1750 рубля, евро – 61,5300 рубля.

Доллар на бирже теряет 5,5 копейки. Евро на бирже стоит 20,5 копейки.

Аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рубль к середине торгового дня вернулся к укреплению в парах с иностранными валютами. Параллельно с этим дешевеет нефть. Как отмечает Бодрова, идиллия и устойчивый «боковик» в нефти рано или поздно закончатся. В этом случае шансов на снижение у нефти больше.