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06.03.17 / 15:38 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Доллар и евро дешевеют на торгах Московской биржи

Доллар 58,1750; евро 61,5300

Доллар и евро дешевеют

Коллаж АБН

Курсы доллара и евро дешевеют на торгах Московской биржи. В понедельник по фиксингу на 15:12 по московскому времени доллар стоит 58,1750 рубля, евро – 61,5300 рубля.

Доллар на бирже теряет 5,5 копейки. Евро на бирже стоит 20,5 копейки.

Аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рубль к середине торгового дня вернулся к укреплению в парах с иностранными валютами. Параллельно с этим дешевеет нефть. Как отмечает Бодрова, идиллия и устойчивый «боковик» в нефти рано или поздно закончатся. В этом случае шансов на снижение у нефти больше.

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