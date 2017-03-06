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06.03.17 / 12:40 Новости / Россия и мир

«Помощь» застраховало участников клинических испытаний вакцины от лихорадки Эбола

Размер выплаты при летальном исходе - 2 млн рублей

Эбола-лихорадка Фото с сайта tonkosti.ru«Страхование общество Помощь» застраховало участников клинического испытания вакцины против лихорадки Эбола «Гам-Эвак Лио». Об этом сообщили в «Помощи» в понедельник.

Лимит ответственности по договору составляет 160 млн рублей. В рамках первой фазы клинических испытаний ученые оценят переносимость препарата на 80 здоровых добровольцев. Размер страховой выплаты в случае смерти участника испытаний — 2 млн рублей, при ухудшении здоровья, повлекшем за собой инвалидность I группы — 1,5 миллиона рублей, II группы — 1 миллион рублей, III группы — 500 тысяч рублей.

«Страховое общество «Помощь» было основано в 1995 году. В 2015—2016 годах компания победила в конкурсах на страхование участников первой и третьей фазы клинических исследований вакцин «Гам-Эвак» и «Гам-Эвак Комби». В результате предыдущих испытаний страховых случаев не произошло.

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