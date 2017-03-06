Главы МИД Евросоюза обсудят запуски ракет в КНДР И вопрос создания Центра военного планирования зарубежными небоевыми миссиями ЕС

Главы министерств иностранных дел и министры обороны 28 стран-членов Евросоюза обсудят ситуацию с запусками ракет в КНДР на встрече Совета ЕС. Об этом в понедельник передает агентство ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Совет намерен обратиться к правительству Северной Кореи с призывом не нарушать международные обязательства. Также на повестке дня — принятие решения о создании Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми миссиями ЕС.

Накануне Южная Корея сообщила о запуске в КНДР ракеты в сторону Японского моря. Позднее представители Японии уточнили, что был произведен запуск четырех ракет неизвестного типа. В связи с этим Сеул и Токио созвали экстренные совещания советов национальной безопасности. Кроме того, временно и.о. президента Южной Кореи Хван Ге Ан обратился к США с требованием развернуть системы ПРО на полуострове.