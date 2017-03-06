Все новости

06.03.17 / 03:43 Новости / Политика / Россия и мир

Глава ФБР попросил Минюст опровергнуть заявления Трампа о «прослушке» — СМИ

Ведомство не ответило на обращение

трампГлава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми попросил Министерство юстиций США публично опровергнуть заявление главы государства Дональда Трампа о прослушивании телефонных разговоров администрацией Барка Обамы. Об этом накануне пишет газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, обращение было направлено сразу после публикации соответствующего заявления Трампа. Однако ведомство на него не ответило.

ФБР и Минюст не комментируют ситуацию. Ранее Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в слежке за его телефонными переговорами осенью 2016 года. Пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис назвал эту информацию ложной. В свою очередь, Комитет по делам разведки Конгресса США заявил о намерении проверить эти данные.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017