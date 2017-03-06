Глава ФБР попросил Минюст опровергнуть заявления Трампа о «прослушке» — СМИ Ведомство не ответило на обращение

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми попросил Министерство юстиций США публично опровергнуть заявление главы государства Дональда Трампа о прослушивании телефонных разговоров администрацией Барка Обамы. Об этом накануне пишет газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, обращение было направлено сразу после публикации соответствующего заявления Трампа. Однако ведомство на него не ответило.

ФБР и Минюст не комментируют ситуацию. Ранее Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в слежке за его телефонными переговорами осенью 2016 года. Пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис назвал эту информацию ложной. В свою очередь, Комитет по делам разведки Конгресса США заявил о намерении проверить эти данные.